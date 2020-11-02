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    Казахский культурно-деловой дом «Abai Uii» открылся в Берлине

    2 Ноября 2020, 19:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - При поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел Республики Казахстан, «Фонд «Отандастар» совместно с РОО «Всемирная ассоциация казахов» в онлайн-формате провело торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii» в городе Берлине. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В рамках мероприятия состоялась презентация культурно-делового дома «Abai Uii», где были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахского сообщества в Германии. Напомним, ранее культурно-деловые дома «Abai Uii» были открыты в Омске (Россия), Ташкенте (Узбекистан), Стамбуле (Турция). НАО «Фонд «Отандастар» продолжает работу по открытию сети культурно-деловых домов «Abai Uii» за рубежом», - сообщается на Telegram-канале МИОР РК.

    В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, руководитель управления по работе с казахской диаспорой департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Мухтар Карибай, атташе по культуре посольства Казахстана в Германии Куаныш Амиргазиев, вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов, директор германо-казахстанского общества Галина Нуртазинова, почетный консул РК на земле Баден-Вюрттемберг Доротеа Халлер-Лейбле, представители казахской общины в Германии и другие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Германия Абай
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