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    Казахский драмтеатр построят в Актобе

    23 Мая 2023, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в этом году построят новый казахский драматический театр. Об этом стало известно в ходе праздничного мероприятия ко дню работников сферы культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь профессионального праздника ряд работников сферы культуры региона были награждены нагрудными знаками «ҚР Еңбек ардагері» и «ҚР Мәдениет саласының үздігі», почетными грамотами акима области.


    В выступлении аким области Ералы Тугжанов рассказал, что в этом году на улице Бокенбай батыра построят новое здание, в котором будет обустроен казахский драмтеатр, планетарий и библиотека.

    «Президент отметил, что «одним из механизмов перехода на новый этап социальной модернизации является поддержка работников культуры. Духовное развитие и зрелость страны сопряжены с бурным развитием культуры и искусства». В нашем регионе развитие данной сферы ускоряется с каждым днем. Одним из проблемных вопросов, поднимавшихся много лет, было строительство нового казахского драматического театра. В этом году он будет снят с повестки дня - на улице Бокенбай батыра в Актобе будет построено новое трехсекционное здание для театра, планетария и библиотеки. Также планируется разбить аллею «Рух», посвященную деятелям культуры», - сказал он.

    В Актобе проводится большая работа по развитию креативной индустрии, созданию центров с высокой концентрацией молодежи. С этой целью в настоящее время в областной юношеской библиотеке имени С. Жиенбаева проводится капитальный ремонт, завершаются работы по укреплению и обновлению материально-технической базы.

    При библиотеке планируется открытие креативного центра «Art & Science» со студией звукозаписи, IT-резиденцией, сontent room-ом для креативных фото и видео, мастерскими дизайнеров и художников. Аналогичный центр планируется открыть и в «Өнер орталығы». Будет продолжена работа по возрождению исторических ярмарок, популяризации наследия выдающихся деятелей культуры и искусства.

    «В этом году мы начинаем строительство дома культуры в Хромтау. Это единственный районный центр в области, где до этого дня не было дома культуры. В Темирском районе построят новое здание районного музея. Также будет проведен капитальный ремонт дома культуры Айтекебийского района, девяти сельских клубов Алгинского, Байганинского, Кобдинского, Иргизского и Мартукского районов», - сказал Ералы Тугжанов

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Культура Строительство ЕНТ Актобе
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