Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители села Кеншокы Шетского района Карагандинской области разводят казахских борзых, а также основали Клуб любителей чистокровных тазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в каждом дворе населенного пункта можно увидеть по две-три борзых. Основным заводчиком является Асхат Аманбаев. На протяжении 30 лет он заботится о популяции тазы и находит собакам заботливых хозяев.

«Три-четыре года назад у меня было 80 тазы. Вместе с щенками их количество достигало 300. Со временем я стал раздавать их друзьям, родственникам. Чистокровные борзые – наше достояние. Они должны быть в каждом доме. Сейчас у меня всего 30 тазы. Несколько из них – обладатели Гран-при международного состязания, которое прошло в 2018 году в Таразе», – рассказывает Асхат Аманбаев.

Казахская борзая славится своим характером. Тазы не боятся животных, даже вдвое крупнее себя. С легкостью охотятся и на зайца, и на волка. Собака этой породы считается одной из семи достояний казахского народа. Асхат признает, что выращивать чистокровных тазы непросто.

«Я с детства люблю эту породу. Раньше в нашем селе жили заядлые охотники. Глядя на их тазы, я всегда мечтал иметь таких же. Позже мы взяли у них щенков. Так все и началось. Тазы делятся на два подвида. Южные отличаются слабым подшёрстком и короткой шерстью на ушах, лапах и хвосте. Собаки, которых выводили в холодных регионах, имеют густой подшерсток и хорошо переносят морозы. У нас больше второго вида», – говорит заводчик борзых.

Жители Кеншокы занимаются не только разведением тазы, но и их популяризацией. Для этого местный житель Диас Мейирханов создал в Instagram cтраницу Клуба любителей казахских борзых. Сейчас на нее подписаны более четырех тысяч человек.

«У нас около миллиона просмотров. Подписчики не накрученные, как у некоторых. Мы выкладываем на нашу страницу видеозаписи с охоты, показываем, как правильно ухаживать за тазы. Наша цель – популяризация национальных ценностей», – отмечает Диас Мейирханов.





Фото из личного архива жителей села