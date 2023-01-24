Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области

    24 Января 2023, 16:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители села Кеншокы Шетского района Карагандинской области разводят казахских борзых, а также основали Клуб любителей чистокровных тазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас в каждом дворе населенного пункта можно увидеть по две-три борзых. Основным заводчиком является Асхат Аманбаев. На протяжении 30 лет он заботится о популяции тазы и находит собакам заботливых хозяев.

    «Три-четыре года назад у меня было 80 тазы. Вместе с щенками их количество достигало 300. Со временем я стал раздавать их друзьям, родственникам. Чистокровные борзые – наше достояние. Они должны быть в каждом доме. Сейчас у меня всего 30 тазы. Несколько из них – обладатели Гран-при международного состязания, которое прошло в 2018 году в Таразе», – рассказывает Асхат Аманбаев.

    Казахская борзая славится своим характером. Тазы не боятся животных, даже вдвое крупнее себя. С легкостью охотятся и на зайца, и на волка. Собака этой породы считается одной из семи достояний казахского народа. Асхат признает, что выращивать чистокровных тазы непросто.

    «Я с детства люблю эту породу. Раньше в нашем селе жили заядлые охотники. Глядя на их тазы, я всегда мечтал иметь таких же. Позже мы взяли у них щенков. Так все и началось. Тазы делятся на два подвида. Южные отличаются слабым подшёрстком и короткой шерстью на ушах, лапах и хвосте. Собаки, которых выводили в холодных регионах, имеют густой подшерсток и хорошо переносят морозы. У нас больше второго вида», – говорит заводчик борзых.

    Жители Кеншокы занимаются не только разведением тазы, но и их популяризацией. Для этого местный житель Диас Мейирханов создал в Instagram cтраницу Клуба любителей казахских борзых. Сейчас на нее подписаны более четырех тысяч человек.

    «У нас около миллиона просмотров. Подписчики не накрученные, как у некоторых. Мы выкладываем на нашу страницу видеозаписи с охоты, показываем, как правильно ухаживать за тазы. Наша цель – популяризация национальных ценностей», – отмечает Диас Мейирханов.


    Фото из личного архива жителей села

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Общество Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 400 тысяч кубометров снега вывезено из населенных пунктов Карагандинской области
    Бесплатный проезд ученикам внедрят с 1 мая в Караганде
    Хищение на сумму свыше 272 миллионов тенге выявили в сфере теплоснабжения Балхаша
    Водителей автобусов не хватает в Караганде
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Какую помощь оказывает МИД РК казахстанцам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом
    Новости партнеров