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    Казахские национальные блюда представили на фестивале в Ташкенте

    27 Мая 2023, 17:09

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ежегодный фестиваль культурных традиций и национальных блюд с участием аккредитованных в Узбекистане диппредставительств прошел в эти выходные в столичном парке имени Мирзо Улугбека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Традиционный фестиваль неизменно пользуется большим успехом у жителей и гостей Ташкента. Каждая страна демонстрировала национальные особенности своей культуры, ее изюминку, создав возможность гостям познакомиться с жизнью и бытом стран-участниц фестиваля, попробовать их блюда, почувствовать, насколько уникальны традиции и культура всех народов и наций.


    Посольство Казахстана также приняло активное участие в фестивале. Кулинарное искусство, фантазию и талант хозяек продемонстрировали супруги дипломатов, на плечи которых легли все заботы и хлопоты по организации праздничного застолья. Они рассказывали гостям о культуре и традициях нашей страны, делились рецептами национальной кухни.


    «Мы с энтузиазмом приняли участие в фестивале, несколько недель шла интенсивная подготовка. Казахский дастархан представлен такими нашими традиционными блюдами такими, как бешбармак, куырдак, баурсаки, чак-чак, жент, иримшик. Эти блюда супруги дипломатов готовили собственноручно. Также подготовлены экспозиция юрты, где представлена культура и традиции нашего народа, презентационный стенд с национальными сувенирами. Этот фестиваль - очень хорошая возможность познакомить не только с национальной кухней, но и прикоснуться к обычаям и традициям многих стран мира», - сказала одна из организаторов казахстанского стенда Эльмира Киикова.


    В завершение мероприятия жюри за наиболее колоритное отражение национальной специфики нашей страны вручило представителям казахстанского посольства диплом «За активное участие в фестивале».

    Фестиваль, ставший площадкой объединения традиций и культуры народов, носит благотворительный характер. Все средства, поступившие с ярмарки национальных блюд, переводятся в детские дома.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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