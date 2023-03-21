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    Казахские кюи играли 10 тысяч домбристов в школах и колледжах Карагандинской области

    21 Марта 2023, 09:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школах, колледжах и организациях дополнительного образования страны прозвучали казахские кюи. В Карагандинской области в национальном челлендже приняли участие 10 тысяч учащихся. Они исполнили произведения Курмангазы «Балбырауын», «Сарыарка» и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева.

    В челлендже к Наурыз мейрамы участвовала и школа-гимназия имени Абая города Караганды.

    «С самого открытия нашей школы-гимназии в рамках проекта «Домбыра дастан» работает ансамбль домбристов «Үлкілі домбыра». Занимаются около 300 детей. Я сама с 10 лет играю на домбре. Получила специальное образование, являюсь лауреатом различных республиканских и международных конкурсов. Сегодня интерес детей к домбре высок. И наша цель – приумножить их любовь к национальному инструменту. С нами вместе сегодня играют и родители, и ученики, и учителя – всего около 40 человек. Самому младшему – 7 лет, а самому старшему – 62 года», – сказала учитель начальных классов и руководитель кружка домбры школы-гимназии имени Абая Арайлым Кариева.

    Музыкальный челлендж направлен на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия, популяризацию игры на домбре среди детей.

    «Я учусь в 10-м классе, игрой на домбре занимаюсь с 4-го класса. Знаю больше десяти кюев. В челленджах играть довольно сложно и очень ответственно, но такие мероприятия пробуждают в человеке чувство патриотизма. Вместе играют и взрослые, и дети», – отметила десятиклассница школы-гимназии имени Абая Еркежан Жақып.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Наурыз Общество
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