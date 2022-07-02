Казахские дети из России отдохнули в языковом лагере в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в рамках меморандума между Актюбинской и Оренбургской областями был организован языковой лагерь для детей из этнических казахских семей, проживающих в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с детьми, отдыхающими в международном языковом лагере «Ана тілі әлемі» на базе НИШ.

Всего в лагере отдохнули 30 детей из этнических казахских семей, проживающих в Республиках Алтай, Татарстан, городе Санкт-Петербурге и Оренбургской, Орской, Саратовской, Омской, Челябинской областях Российской Федерации.

В ходе встречи аким области отметил, что сотрудничество между двумя регионами в сфере образования будет продолжено.

«Наряду с организацией веселого отдыха, главной задачей было научить вас простым фразам на казахском языке, используемым в повседневной жизни, помочь овладеть родным языком. Это только начало. В дальнейшем сотрудничество между двумя регионами в сфере образования будет продолжено. Сегодня я встречаюсь с вами, с вашими родителями, чтобы выслушать ваши пожелания и предложения», - сказал Ондасын Уразалин.

Председатель Оренбургского представительства международного центра «Қазақ тілі» Сауле Таикешова и родители выразили слова благодарности руководству Актюбинской области за внимание и поддержку этого проекта.

В свою очередь, участники лагеря поделились, что эта поездка на историческую родину имела для них большое значение и оставила массу впечатлений. О том, как прошел отдых в лагере, дети рассказывали на казахском языке.

Программа лагеря, запланированная на 12 дней, была очень насыщенной. Приоритет был отдан изучению казахского языка, ознакомлению с обычаями и традициями казахского народа. Дети постигали тонкости национального прикладного искусства, учились играть на домбре, кататься на лошадях, играть в национальные игры.

Кроме того, были организованы культурные мероприятия, посещения сакральных мест региона. Завтра ребята осмотрят достопримечательности Мартукского района, затем возвратятся к себе домой.

В завершение встречи аким области подарил детям памятные открытки и сувениры, пожелал успехов в дальнейшем изучении родного языка.



