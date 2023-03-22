Казахская диаспора в Вашингтоне отметила Наурыз

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – На протяжении многих лет казахская диаспора в Вашингтоне создает условия для сохранения, изучения и передачи казахской культуры как среди соотечественников, так и иностранцев в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент «The Kazakh-American Association» Дархан Нурмагамбет





Организатор праздника, лидер казахской диаспоры в Вашингтоне и президент Казахско-Американской ассоциации Дархан Нурмагамбет рассказал, что праздник Наурыз проводится каждый год с 2005 года. Исключением были только два года в период карантина из-за коронавирусной инфекции.

Традиционно праздничное мероприятие началось с важнейшего обычая «Бата беру - Благословение» одним из уважающих и старших по возрасту представителей казахской диаспоры.

«Организация старается собирать и объединить всех соотечественников, чтобы они не забывали свои корни, традиции и родной язык, а также укрепляли дружбу семьями», - сообщил Д.Нурмагамбет.

Необходимо отметить, что благодаря празднованию национальных праздников в Вашингтоне образовалось несколько казахских семей, у которых уже подрастают дети.

Первым был проведен казахский обряд - «Тусаукесер» для малышки, которая только начала делать первые шаги.

Глава казахской диаспоры отметил, что ассоциация прилагает усилия, чтобы наши дети и молодежь активно участвовали в праздничных номерах и демонстрировали знания казахской культуры. Дети рассказывали стихотворения на родном языке, исполняли национальные танцы и играли на казахских музыкальных инструментах.

В поддержании традиции активное участие также принимали представители старшего поколения, которые исполнили песни на национальном языке.