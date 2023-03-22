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    Казахская диаспора в Вашингтоне отметила Наурыз

    22 Марта 2023, 13:15

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – На протяжении многих лет казахская диаспора в Вашингтоне создает условия для сохранения, изучения и передачи казахской культуры как среди соотечественников, так и иностранцев в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент «The Kazakh-American Association» Дархан Нурмагамбет


    Организатор праздника, лидер казахской диаспоры в Вашингтоне и президент Казахско-Американской ассоциации Дархан Нурмагамбет рассказал, что праздник Наурыз проводится каждый год с 2005 года. Исключением были только два года в период карантина из-за коронавирусной инфекции.

    Традиционно праздничное мероприятие началось с важнейшего обычая «Бата беру - Благословение» одним из уважающих и старших по возрасту представителей казахской диаспоры.

    «Организация старается собирать и объединить всех соотечественников, чтобы они не забывали свои корни, традиции и родной язык, а также укрепляли дружбу семьями», - сообщил Д.Нурмагамбет.

    Необходимо отметить, что благодаря празднованию национальных праздников в Вашингтоне образовалось несколько казахских семей, у которых уже подрастают дети.

    Первым был проведен казахский обряд - «Тусаукесер» для малышки, которая только начала делать первые шаги.

    Глава казахской диаспоры отметил, что ассоциация прилагает усилия, чтобы наши дети и молодежь активно участвовали в праздничных номерах и демонстрировали знания казахской культуры. Дети рассказывали стихотворения на родном языке, исполняли национальные танцы и играли на казахских музыкальных инструментах.

    В поддержании традиции активное участие также принимали представители старшего поколения, которые исполнили песни на национальном языке.

    Планировалось, что в мероприятии примут участие до 250 соотечественников, но пришло около 400 человек. Это означает, что диаспора растет, в том числе за счет молодежи и иностранцев от смешанных браков, а также участие американцев, которые знают и интересуются Казахстаном.

    Роберт Галецки с семьей, местный житель

    Марек Стэч с семьей, в США три года

    Ринат Бикинеев проживает с семье в США более 20 лет

    Семья Сагындыковых в США уже 25 лет

    Алекс Стаил с семьей, местный житель.

    Салтанат с семьей, живет в США более 20 лет

    Многие из наших соотечественников проживают в США более 20 лет и стремятся сохранить казахскую культуру, особенно для нового поколения. Данное мероприятие в первую очередь проводится для детей, которые родились в США, чтобы они знали свой язык, обычаи и Родину.

    Д.Нурмагамбет разъяснил, что возглавляемая им ассоциации является американской, некоммерческой, культурной организацией и для нее Казахстан является иностранным государством, от которого по закону запрещается получать какую-либо финансовую поддержку. При этом, президент ассоциации отметил, что с Посольством РК в Вашингтоне поддерживаются очень хорошие отношения, организация готова оказать любую помощь казахстанской стороне в культурной сфере.

    «Так как это американская организация, мы ищем интересы США в Казахстане, чтобы американцы проявляли экономический и политический интерес к Казахстану», - сообщил Д.Нурмагамбет.

    Ассоциация дважды открывала классы казахского языка в Вашингтоне, которые были закрыты в связи с поступлением детей в университеты. В январе т.г. было принято решение о возобновлении программы по изучению казахского языка для детей и взрослых, поскольку интерес к собственной культуре растет у соотечественников в США.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Соотечественники США Наурыз
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