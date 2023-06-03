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    Казахоязычный театр кукол заработал в Карагандинской области

    3 Июня 2023, 21:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Международный день защиты детей сбылась мечта юных карагандинских зрителей и их родителей: при Областном академическом казахском драматическом театре имени С. Сейфуллина заработал Театр кукол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еще год назад в его репертуаре появились кукольные сказки и детские спектакли «Қуыршақтар оянғанда», «Күнделік», «Мұзды өлке» и другие. Премьерой открытия первого в регионе казахоязычного Театра кукол стала сказка «Кішкентай құтан мен Қарақшы» – это дипломная работа алматинских студентов. Они готовили ее четыре года.

    «Мы «разбудили» кукол еще в прошлом году, а 1 июня вынесли их на публику. Всего в Казахстане шесть кукольных театров, и вот теперь заработал наш, седьмой. Надеемся, что он окрепнет и будет радовать своих зрителей. В прошлом году в кукольных постановках у нас были задействованы артисты драмтеатра. На сегодняшний день актеры, играющие в кукольных спектаклях, – это выпускники Академии искусств имени Т. Жургенова города Алматы. Планируем в год ставить по пять сказок и детских спектаклей», – рассказал художественный руководитель Каздрамтеатра Айдын Салбанов.

    В Театре кукол будут работать 25 артистов, помимо выпускников Академии искусств имени Т. Жургенова, в штат примут окончивших творческие вузы и колледжи в разных городах Казахстана.

    Пока в театре 15 разных кукол - это и ростовые, и планшетные, и тростевые.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Караганда
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