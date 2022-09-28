Кайрата Сатыбалдыулы по двум эпизодам могут освободить по УДО – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре прокомментировали дело Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев уточнил, что дело Кайрата Сатыбалдыулы расследовала Антикоррупционная служба.

«В суде рассмотрели только два эпизода по «Казахтелекому» и «ЦТС». Другие дела сейчас находятся в стадии расследования. Рассматриваются экономические вопросы. Его могут освободить по условно-досрочному освобождению. Оно применяется ко всем, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления, например, террористические», - прокомментировал Асет Чиндалиев журналистам после пленарного заседания Мажилиса.

Также по его словам, Антикор расследует нарушения в сфере налогового законодательства.

26 сентября суд огласил решение по делу Кайрата Сатыбалдыулы. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Ранее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев заявил, что экс-глава Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов и другие подозреваемые находятся под стражей.

Фото из открытых источников