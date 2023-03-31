Кайрата Боранбаева приговорили к 8 годам лишения свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сарыаркинском суде 2 Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса РК, 218 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса РК и назначить наказание по статье 28 части 5, 189 части 4 п.2 Уголовного кодекса РК в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с пожизненным лишение права занимать должности на госслужбе (…) По статье 218 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса РК в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества. На основании статьи», - зачитала приговор судья Назгуль Бапакова.

На основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения менее строгого более строгим, окончательно Боранбаеву, Наханову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, органах местного самоуправления, Национальном банке РК, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях субъектах квазигоссектора.

Также признан виновным Жанузак Тайыр по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК и приговорен к 8 годам лишения свободы.

«Начало срока отбывания наказания Боранбаеву, Жанузак, Наханову исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 62 ч.3 п.2 УК РК время содержания под стражей Боранбаева, Наханова 15 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу зачесть срок отбытия наказания из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности. В силу статьи 62, части 4 УК РК, время содержания Жанузак под домашним арестом с 30 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года зачесть в срок отбытия наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы, а также время содержания под стражей с 31 марта 2023 года до вступления приговора в законную силу зачесть срок отбытия наказания из расчета 1 день за 1,5 дня в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности», - продолжила судья.

Согласно статье 49 части 2 УК РКвнесено представление Президенту РК о лишении Боранбаева Кайрата государственных наград.

Приговором суда решено конфисковать имущество Боранбаева в доход государства.

Сегодня утром Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде.

17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 28 часть 5 УК ПК «Пособничество в совершении преступления», 189 часть 4 пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статья 218 часть 3 пункт 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

Кайрат Боранбаев вместе с его доверенным лицом Романом Нахановым и экс-заместителем председателя правления АО «НК QazaqGaz» Жанузаком Тайыром подозревались в совершении сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.

Гособвинение запросило для обвиняемого 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статьям 28 части 5 и 189 части 4 пункту 2, по статье 218 части 3 пункту 3 – 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.



