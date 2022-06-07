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    Кайрат Нуртай назначен специальным представителем Президента РК на комплексе «Байконур»

    7 Июня 2022, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Нуртай Кайрат Ырзакулович родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.

    В 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева по специальности инженер-механик, в 2006 году окончил университет им. Д. А. Кунаева по специальности юриспруденция, в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и получил степень магистра государственного и муниципального управления.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы. С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

    2006-2014 годы - старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором (корпус А) Канцелярии Президента Республики Казахстан; 2014-2015 годы-государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя акима города Шымкент.

    В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима города Шымкент.

    С июля 2021 года занимал должность акима Кармакшинского района Кызылординской области.

    Награды:

    Медаль «Ерен еңбегі үшін»,

    Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25жыл»,

    Орден «Құрмет»,

    Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30жыл».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Байконур Акорда Назначения
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