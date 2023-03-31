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    Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде

    31 Марта 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задержанный в марте прошлого года казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе выступил с последним словом в суде.Слушания проходят в суде №2 Сарыаркинского района Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый суд, черная мантия на вас говорит о том, что вы представляете закон. У нашего дела нет лозунгов, наша сделка носит исключительно коммерческий характер. С самого начала следствия я говорю о том, что я считал сделку между «АзияГазЧунджа» и Qazaq Gaz коммерческой и законной, но, возможно, что я заблуждался. Поэтому, если государство в лице Qazaq Gaz считает, что от этой сделки действительно нанесен ущерб, то я готов возвратить полученный доход, что было сделано мной во время следствия. На сегодня ущерба нет, он погашен в полном объеме. Я очень надеюсь на законное решение», - сказал Кайрат Боранбаев в суде.

    Кайрат Боранбаев вместе с его доверенным лицом Романом Нахановым и экс-заместителем председателя правления АО «НК QazaqGaz» Жанузаком Тайыром подозреваются в совершении сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.

    17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

    Он обвиняется в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 28 часть 5 УК ПК «Пособничество в совершении преступления», 189 часть 4 пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статья 218 часть 3 пункт 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

    Гособвинение запросило для обвиняемого 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статьям 28 части 5 и 189 части 4 пункту 2, по статье 218 части 3 пункту 3 – 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

    Автор:

    Анеля Касымова

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