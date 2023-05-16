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    Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области

    16 Мая 2023, 10:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Президентом Республики Казахстан в порядке ротации приказом генерального прокурора от 15 мая 2023 года государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Алиханович Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Кайрат Абдыханов родился 16 мая 1972 года в Талгарском районе Алматинской области.

    Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области. В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района города Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

    До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

    За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом «Айбын» ІІ степени. Почетный работник органов прокуратуры.

    Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Назначения
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