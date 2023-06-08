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    Катарские инвесторы намерены построить завод по переработке зерна в Казахстане

    8 Июня 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 290 проектов планируют реализовать в сфере сельского хозяйства в этом году в Казахстане. Об этом сообщил глава МСХ РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Международного форума Астана министру сельского хозяйства Казахстана журналисты задали вопрос касательно намерений катарских инвесторов построить завод по переработке зерна в Казахстане.

    «Ну да, вот мы только разговариваем. Таких же инвесторов у нас много», - сказал Ербол Карашукеев.

    Вместе с тем, министр добавил, что в прошлом году около 270 проектов на сумму более 200 млрд долларов США было начато в сфере сельского хозяйства.

    «В этом году 290 у нас в планах проектов внести. Это проекты и по производству сырья, и глубокая переработка продуктов питания, продукции сельского хозяйства. Работа ведется, мы ее будем продолжать», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что 8 в столице Казахстана проходит Международный форум Астана. В этом году участники форума обсудят тему «Преодоления вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу. В МФА принимают участие около 300 иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников, всего на МФА ожидается участие около тысячи человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Инвестиции Катар Международный форум Астана
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