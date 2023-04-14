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    «Катаргейт»: подозреваемые в коррупции евродепутаты выпущены под электронное наблюдение

    14 Апреля 2023, 03:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Один за другим освобождаются из-под стражи все шесть участников коррупционного скандала в Европарламенте. Утром в четверг бельгийскую тюрьму покинул с электронным браслетом Пьер Антонио Панцери. Заключив недавно сделку со следствием, этот бывший депутат от итальянских социалистов рассказал о том, как он придумал схему «деньги за благосклонность», по который подкупленные законодатели голосовали так, как это было выгодно ряду арабских стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В тот же день был выпущен на волю евродепутат Марк Тарабелла. Бельгиец сказал, что «ему не в чем себя упрекнуть», и что он «с облегчением воссоединился со своей семьей» после «настоящего испытания». Ранее этот бывший социалист неоднократно заявлял о своей непричастности к выявленным злоупотреблениям.

    Последней покинет место предварительного заключения Ева Кайли после того, как в среду судья распорядился перевести её под домашнее наблюдение. Бывший вице-спикер Европарламента была арестована 9 декабря, когда в её брюссельской квартире было найдено несколько сумок с наличными. Её адвокат Михалис Димитракопулос сообщил, что на купюрах не было её отпечатков пальцев, и что гречанка будет и дальше доказывать свою невиновность.

    В феврале вышел на свободу партнёр Кайли Франческо Джорджи, с которым они будут теперь жить раздельно. Он был парламентским помощником двух обвиняемых. Итальянец признался, что состоял в организации, посредством которой Катар и Марокко пытались влиять на европейскую политику.

    В феврале же был выпущен без условий Никколо Фига-Таламанка, ещё один итальянец, замешанный в скандале. Он создал другую общественную организацию «Нет мира без справедливости», через которую, предположительно, переводились деньги для подкупа. Ещё один обвиняемый Андреа Коццолино, который курировал в Европарламенте отношения со странами Магриба, борется против экстрадиции в Бельгию из родной Италии.

    Теперь основные фигуранты «Катаргейта» ожидают решения суда дома. Всем им инкриминируют участие в преступной организации, коррупции и отмывании денег.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Евросоюз Ближний Восток Мировые новости Борьба с коррупцией Катар
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