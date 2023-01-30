Катание на горке привело к тяжелым травмам 17-летней девушки в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тяжелые травмы получила 17-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске. У подростка диагностировали разрыв печени и переломы ребер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

«29 января в 1:34 в областную детскую больницу доставили несовершеннолетнюю 2005 года рождения. Примерно в 22:00 28 января она каталась на Свистун горе и ее ударил трос. Состояние оценивается как тяжелое. Диагноз: закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом пятого, шестого, седьмого ребер справа. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как именно произошел инцидент, в полиции не уточнили.





Фото: mgorod.kz



