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    Катание на горке привело к тяжелым травмам 17-летней девушки в Уральске

    30 Января 2023, 10:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тяжелые травмы получила 17-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске. У подростка диагностировали разрыв печени и переломы ребер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

    «29 января в 1:34 в областную детскую больницу доставили несовершеннолетнюю 2005 года рождения. Примерно в 22:00 28 января она каталась на Свистун горе и ее ударил трос. Состояние оценивается как тяжелое. Диагноз: закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом пятого, шестого, седьмого ребер справа. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

    Как именно произошел инцидент, в полиции не уточнили.


    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Уральск
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