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    Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин

    17 Мая 2023, 16:28

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

    18 мая Президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.

    19 мая Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства нашей страны в Сиане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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