Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня на Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении, которое стало первым в программе мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) предоставили человечеству четкую дорожную карту по достижению лучшего будущего, где все в равной степени получат возможность извлекать выгоду от социального, технологического и экономического прогресса.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность отставанием международного сообщества от достижения целей устойчивого развития. Президент заявил о необходимости принятия в предстоящем десятилетии решительных мер для обеспечения соответствующих результатов.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.