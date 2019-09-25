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    Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня на Генассамблее ООН

    25 Сентября 2019, 22:21

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем выступлении, которое стало первым в программе мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) предоставили человечеству четкую дорожную карту по достижению лучшего будущего, где все в равной степени получат возможность извлекать выгоду от социального, технологического и экономического прогресса.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность отставанием международного сообщества от достижения целей устойчивого развития. Президент заявил о необходимости принятия в предстоящем десятилетии решительных мер для обеспечения соответствующих результатов.

    Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

    Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

    74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

    Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
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