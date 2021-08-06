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    Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Туркменистана

    6 Августа 2021, 13:12

    ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Программу рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан открыла встреча с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в национальной туристической зоне «Аваза» города Туркменбаши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и отметил чрезвычайную актуальность и своевременность его инициативы о проведении третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

    – Вчерашнее мероприятие, организованное Вами, было, с одной стороны, познавательным, с другой стороны, абсолютно содержательным с точки зрения смысловой нагрузки. По сути дела, мы вчера в неформальном формате приступили к обсуждению наиболее актуальных вопросов Центральной Азии под углом зрения наращивания сотрудничества и изыскания дополнительных возможностей для того, чтобы быть вместе в это очень сложное время, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президенты, рассмотрев широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, с удовлетворением констатировали высокий уровень отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

    – Для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером. У нас очень много проектов, которые, без всякого преувеличения, носят долговременный, стратегический характер. Во время последующих переговоров мы обязательно уделим внимание дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Соответствующее поручение я дал Правительству. Они работают над моим официальным визитом в Туркменистан. В принципе, основной пакет документов к подписанию уже готов, у меня нет никаких сомнений в том, что предстоящие переговоры и подписание соглашений между нашими странами дадут очень серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничеству между нашими братскими народами и государствами, – отметил Глава государства.

    Стороны высказали намерение придать положительную динамику торгово-экономическому сотрудничеству, увеличить номенклатуру поставляемых товаров, шире использовать транзитно-транспортный потенциал, а также укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере.

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    Президент Казахстана Туркменистан
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