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    Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком

    8 Июня 2023, 20:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время беседы собеседники обсудили основные направления деятельности компании в Казахстане, а также ее участие в реализации совместных проектов в фармацевтической промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства в Шымкенте крупнейшего научно-исследовательского центра, в котором будет создан полный производственный цикл в соответствии с лучшим мировым опытом.
    Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития фармацевтической отрасли Казахстана. Президент также отметил важность соблюдения высоких производственных стандартов для обеспечения дальнейшего развития здравоохранения в нашей стране.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана
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