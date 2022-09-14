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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем КНР в Акорде

    14 Сентября 2022, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Акорде, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. После этого Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Прослушав гимны, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Ранее сообщалось о планах лидера КНР посетить Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

    Также Си Цзиньпин заявил о готовности продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности в своей статье.

    «Высокий уровень политического взаимодоверия является залогом устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи мы готовы с казахстанскими друзьями на стратегической высоте и с точки зрения долгосрочных перспектив систематически планировать двусторонние отношения с опорой на поддержание тесных контактов на высоком и высшем уровнях, активизацию обменов и сотрудничества по линии правительств, законодательных органов, партий и регионов, раскрытие потенциала таких механизмов, как регулярные встречи глав правительств, межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты. Будем и в дальнейшем оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей наших стран, чтобы упрочить политический фундамент китайско-казахстанских отношений», - заявил Председатель КНР.


    Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту.

    «Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении Акорды.


    Фото: akorda.kz


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео Токаев Касым-Жомарт
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