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    Касым-Жомарт Токаев встретился с главой компании Total Energies Патриком Пуянне

    9 Июня 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании Total Energies Патрика Пуянне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании Total Energies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества энергетическом секторе.

    Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана
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