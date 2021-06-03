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    Касым-Жомарт Токаев встретился с Арменом Саркисяном

    3 Июня 2021, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Армении Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Армен Саркисян, прибывший в Нур-Султан с рабочим визитом, обсудили вопросы развития казахско-армянского сотрудничества с акцентом на укрепление политического диалога, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Президенты рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур, а также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

    Президент Казахстана отметил важность визита Армена Саркисяна с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству.

    «Армения для нас близкое государство. Взаимоотношения между нашими странами базируются на традициях, которые уходят в глубь веков. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество не стояло на месте, наполнялось новым содержанием. Поэтому правительства наших стран и конкретные профильные ведомства работают на тем, чтобы достичь этой цели», – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев положительно оценил итоги недавнего визита в Казахстан правительственной делегации Армении, отметив хорошие возможности для наращивания кооперации в различных сферах.

    Наряду с этим Глава государства выразил уверенность в позитивном продолжении казахско-армянского взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ОБСЕ.

    В свою очередь Армен Саркисян выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность посетить Казахстан.

    «Для меня, как всегда, посещение Казахстана – это поездка в каком-то смысле к себе домой, к своим друзьям. Наши народы имеют, как Вы сказали, очень добрые, долгие, глубокие и давние взаимоотношения», – отметил он.

    Президент Армении согласился с мнением Главы нашего государства, что контакты между Нур-Султаном и Ереваном имеют огромный потенциал для дальнейшего расширения. В данном контексте он обратил внимание на благоприятные условия, открывающиеся в сферах торговли, образования, новых технологий, переработки пищевых продуктов, и высказал намерение видеть это сотрудничество более содержательным и обширным.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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