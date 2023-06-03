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    Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару

    3 Июня 2023, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации Президента Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.





    Ранее сообщалось, что 3 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару.

    В Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. В Центральной избирательной комиссии Турции огласили окончательные итоги выборов президента страны. По информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов.

    Парламент Турции обновился на 63,49%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Видео Токаев Касым-Жомарт
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