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    Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия

    25 Ноября 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Программа двухдневного визита Президента Казахстана в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского Союза.

    Сегодня у Главы государства запланированы аудиенция у Короля Бельгии Филиппа, переговоры с Премьер-министром страны Александром Де Кроо и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

    Завтра Касым-Жомарт Токаев встретится с Председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний», - сообщил Берик Уали.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Бельгия
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