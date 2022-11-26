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    Касым-Жомарт Токаев рассказал, о чем просил Всевышнего у подножия Каабы

    26 Ноября 2022, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что у подножия Каабы просил Всевышнего только о благополучии страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно, чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь. Казахи – народ верный своим традициям. В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном – о благополучии нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии инаугурации.

    Глава государства назвал общим долгом оставить будущим поколениям сильное государство. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что народ Казахстана может столкнуться со многими испытаниями и трудностями.

    «Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие», - уверен Президент РК.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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