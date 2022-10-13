Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Палестины

    13 Октября 2022, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях 6-го саммита СВМДА Глава государства провел встречу с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

    Глава нашего государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

    Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита. Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.

    Фото:t.me/bort_01

    Президент Казахстана Ближний Восток Видео СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
    Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров