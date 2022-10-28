Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поприветствовав руководителей делегаций, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-Министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, председатель Правительства России Михаил Мишустин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель Председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики», – сказал Глава государства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.

«Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливается», – отметил Президент.

Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. Он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

«Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, развивая торговлю по направлению «Север–Юг» с выходом на Иран, Персидский залив и Индию», – подчеркнул Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.





Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества Независимых Государств в узком составе. На заседании рассмотрят ряд вопросов: экономическое взаимодействие в Содружестве Независимых Государств; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и другие.

Фото: akorda.kz



