Касым-Жомарт Токаев провел Всеармейское совещание

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открывая Всеармейское совещание, Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Вооруженные силы Республики Казахстан являются надежной опорой нашего государства.

«Сохранение территориальной целостности нашей Родины – наш священный долг. Наши предки испокон веков не позволяли никому посягать на наши земли и завещали нам хранить их. Наша главная задача – беречь как зеницу ока это великое наследие. Мы должны оставить потомкам единое и сильное государство. Только оберегая мир и стабильность в стране, мы сможем построить прогрессивное и развитое государство. Вооруженные силы призваны надежно защищать эти фундаментальные ценности», – сказал Президент.

Как подчеркнул Глава государства, в нынешних условиях глобальная ситуация стремительно меняется, мир охватила гонка вооружений.

«Народная мудрость «Жау жоқ деме, жар астында» («Не говори, что нет врага, он за скалой») приобретает сейчас особый смысл. В деле сохранения независимости мы должны быть готовы к любым испытаниям. В этот сложный период роль армии возрастает как никогда. Важнейшее значение приобретают профессиональная подготовка военнослужащих, оснащение современным вооружением и передовыми технологиями. Мастерство и мобильность напрямую влияют на боеспособность воинских подразделений. При соответствии этим требованиям армия сможет выполнить все поставленные задачи», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Верховный главнокомандующий отметил, что силовые структуры должны соответствовать современным требованиям. Как сказал Глава государства, создано командование сил специальных операций. Кроме того, ведется работа по совершенствованию боевых навыков десантно-штурмовых войск.

«Укрепляется потенциал сил территориальной обороны, формируются части гражданской обороны. Ускоренными темпами продолжается развитие подразделений специального назначения. Их следует постепенно обеспечить необходимым оборудованием. Все эти задачи необходимо завершить в установленные сроки. В противодействии негативным явлениям крайне важно выстроить самое тесное взаимодействие государственных органов. Сильная армия – гарант мира и спокойствия», – сказал Президент.

Как заявил Верховный Главнокомандующий, необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин.

«Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск. В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг. Другой актуальной задачей является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении у нас имеется большой потенциал», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве еще одной важной задачи Глава государства обозначил совершенствование системы служебно-боевой подготовки войск. Как он подчеркнул, способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Также нужно детально изучать актуальный международный опыт и активно применять самые лучшие наработки.

«Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения», – заявил Президент.

В ходе совещания была отдельно отмечена необходимость развития системы военного образования и науки.

«Отечественные военные академии и институты должны отвечать международным стандартам, поэтому предстоит укрепить их материальную базу. Кроме того, нужно привести образовательные программы в соответствие с современными требованиями, активнее использовать возможности других высших учебных заведений для подготовки военных специалистов. Ректоры должны нести прямую ответственность за боевую подготовку курсантов. Решение вопросов военной безопасности должно опираться на научную основу, поэтому следует больше внимания уделять научно-исследовательской деятельности. Необходимо наладить тесные связи военных учебных заведений с оборонными предприятиями», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметив важность повышения авторитета и статуса военной службы, Касым-Жомарт Токаев призвал уделять особое внимание социальной поддержке военнослужащих.

«Каждый молодой военнослужащий, стоящий на страже спокойствия страны, должен гордиться своей службой. Для этого будут обеспечены все необходимые условия. Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения молодым людям, прошедшим военную службу. Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить конкретную специальность. В целом, следует увеличить подобные меры социальной поддержки военнослужащих. Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны.

В частности, ордена «Айбын» III степени удостоен старший инструктор Департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности Бабакулов Куаныш Исабекович. Медалью «Ерлігі үшін» отмечены командир взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан Лисбаев Байсеит Жанибекович, командир отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Рахматалиев Данияр Тлекбаевич. Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены командир отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны Алдабергенев Мейр Салкынбекович и оперуполномоченный Службы государственной охраны Рамазан Даурен Кайратулы.

В ходе совещания также выступили министр обороны Руслан Жаксылыков, заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения Айткурман Омарбеков, заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, ветеран Вооруженных сил Серикбай Онбаев, военнослужащий Ади Таласбаев.



















































