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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Садыром Жапаровым

    6 Декабря 2022, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

    Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

    Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Кыргызстан
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