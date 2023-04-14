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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси

    14 Апреля 2023, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

    Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Иран Токаев Касым-Жомарт
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