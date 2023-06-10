Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях. В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами. В завершение беседы Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.