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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана

    10 Июня 2023, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях. В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами. В завершение беседы Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана
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