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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном

    23 Марта 2023, 16:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахстанско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.

    Напомним, в этом году священный месяц Рамазан начинается 23 марта и продлится до 20 апреля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Иордания Токаев Касым-Жомарт
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