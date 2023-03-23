Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Эмира Катара в Астану в октябре прошлого года.

Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.



