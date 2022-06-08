Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний

    8 Июня 2022, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне XXXIV заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте состоялись отдельные встречи Главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом, а также с почетными консулами Казахстана в Канаде – президентом канадской урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и президентом Condor Petroleum Доном Стрю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы корпорации в нашей стране и планах на предстоящий период. В частности, были затронуты вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ на Проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз.

    Наряду с этим были обсуждены перспективы расширения производственной мощности месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда прямых инвестиций Chevron, направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей среды в Казахстане.

    Нил Чапман рассказал Главе государства о ходе строительства газоперерабатывающего завода на этом месторождении, возможностях перенаправления экспортных объемов газа с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.

    В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь шла о реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, президент Cameco рассказал Касым-Жомарту Токаеву о деятельности и планах урановой компании в нашей стране. Президент Condor Petroleum сообщил о намеченном строительстве модульных заводов по производству сжиженного природного газа. Также были затронуты перспективы развития казахско-канадского сотрудничества в рамках деятельности Делового совета «Казахстан – Канада».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца