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    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

    16 Марта 2023, 16:06

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Приветствуя турецкого лидера, Президент Казахстана поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.


    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.

    «Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и единству страны Вы преодолеете и нынешние трудности», – сказал Глава государства.


    Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь».

    «Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

    «Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33 % и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок», – сказал Президент.


    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.

    Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.

    Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.

    «Искренне рад, что Вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение», – подчеркнул Президент Турции.


    Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях.

    По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

    В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.






    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Тюркский мир
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