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    Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложение президента Беларуси вступить в Союзное государство

    29 Мая 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в СКО прокомментировал высказывание Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», - сказал Президент.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Беларусь Видео Международная деятельность РК Токаев Касым-Жомарт
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