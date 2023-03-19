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    Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов

    19 Марта 2023, 08:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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