Касым-Жомарт Токаев призвал выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами. И мы намерены наращивать региональное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии. Об этом сказал Президент РК в ходе Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения «Нового Справедливого Казахстана.

За очень короткий период времени мы реформировали наши институты, ограничили полномочия президента, внесли изменения в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, искоренили коррупцию. Так что современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, два года назад.

Наш путь преобразования существующей системы еще далек от завершения. Мы понимаем, что политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут спасти нас от ловушки среднего дохода и сделать нашу экономику более устойчивой», отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер.

Для обсуждения этих и других вопросов, связанных с климатом в регионе, я предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций.

Наша страна могла бы предложить огромные возможности «зеленой» экономики и стать центром возобновляемой энергетики. Однако время не на нашей стороне. Для декарбонизации и создания «зеленой» экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнерские отношения»

«Чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы. Хотим мы того или нет, но мы связаны друг с другом. Учитывая эту реальность, тот, кто придумает, как работать вместе, добьется успеха, а неспособный – потерпит неудачу. Принципы и ценности ООН, лежащие в основе многостороннего подхода, являются не просто наиболее эффективным способом решения этой проблемы – это единственный путь.

Таковы принципы, интеллектуальные корни Международного форума Астана – пространства для диалога с целью решения общих проблем и продвижения к сотрудничеству, развитию и прогрессу», - отметил Глава государства.



