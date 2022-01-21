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    Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес брать шефство над отечественными вузами

    21 Января 2022, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес брать шефство над отечественными вузами для подготовки специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вложение в производство, создание качественных рабочих мест в науку и образование обязательно окупятся, и мы должны этим заниматься», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.

    Глава государства призвал бизнесменов брать шефство на отечественными вузами.

    «Например, вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Бизнес Образование Вузы Совещание Главы государства с представителями бизнеса
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