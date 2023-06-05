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    Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Казахстана Самал Еслямову

    5 Июня 2023, 18:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Президент, театр и кино играют важную роль в духовном воспитании общества. Государство оказывает необходимую поддержу данным отраслям.

    По словам Главы государства, при создании фильмов основной акцент нужно делать на популяризации нашего историко-культурного наследия, формировании у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижении духовно-нравственных ценностей.

    В свою очередь Самал Еслямова поделилась с Президентом творческими планами и высказала ряд предложений по развитию отечественного искусства.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Культура Кинематограф
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