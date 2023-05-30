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    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

    30 Мая 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Верительные грамоты вручили посол Исламской Республики Пакистан Науман Башир Бхатти, посол Республики Корея Тэ-ик Чжо, посол Республики Филиппины Игорь Гарлит Байлен, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джанита Абейвикрема Лиянге и посол Республики Ангола Аугушту Да Сильва Кунья.


    Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

    Президент передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

    «Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, мы открыты к сотрудничеству, в том числе с вашими странами. Я уверен, что ваши миссии будут весьма успешными. Правительство Казахстана и Администрация Президента сделают все возможное для поддержки и содействия вашим миссиям в Казахстане. Я думаю, что мы сможем достичь больших результатов в сотрудничестве с вашими странами», – подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Акорда Видео Токаев Касым-Жомарт
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