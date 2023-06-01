Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию в отношении детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей. Поэтому все предложения и инициативы в сфере охраны детства должны тщательно изучаться до их практического внедрения.

Глава государства также указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем.

Президент обозначил ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка: усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



