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    Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин

    1 Июня 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию в отношении детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главе государства Касым-Жомарту Токаеву представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

    Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей. Поэтому все предложения и инициативы в сфере охраны детства должны тщательно изучаться до их практического внедрения.

    Глава государства также указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем.

    Президент обозначил ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка: усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Права человека Акорда Токаев Касым-Жомарт Дети
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