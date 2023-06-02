Касым-Жомарт Токаев принял участие во второй встрече глав государств ЦА и ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во второй встрече лидеров в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», которая состоялась в Чолпон-Ате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В начале своего выступления Глава государства высказал удовлетворение в связи с тем, что несмотря на беспрецедентное геополитическое обострение страны Центральной Азии усилили внутрирегиональный диалог. Значительная заслуга в этом, по его мнению, принадлежит Европейскому Союзу.

Перспективы сотрудничества Центральной Азии и ЕС, как сказал Касым-Жомарт Токаев, действительно обширные.

«По итогам прошлого года приток европейских инвестиций в Казахстан увеличился на 23 %, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет Независимости в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40 % нашей внешней торговли. В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов», – заявил Президент.

Как он отметил далее, в Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.

«С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных и стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов и производство «зеленого» водорода. Одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн «зеленого» водорода в Казахстане. Это составляет около 20 % от потребностей ЕС в этом продукте. В ноябре прошлого года мы с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода», – сказал Глава государства.

Далее в выступлении были представлены приоритетные направления сотрудничества, которые будут иметь стратегическое значение не только для Казахстана, но и для всех стран региона. В первую очередь Касым-Жомарт Токаев остановился на увеличении товарооборота. Приоритетной задачей, по его мнению, является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры.

«Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность. Большие перспективы сотрудничества имеются и в сельском хозяйстве», – полагает лидер Казахстана.

Вторым приоритетом в выступлении названо развитие транспортно-логистической инфраструктуры. По оценке Президента, на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами. В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой «Пояса и Пути», – сообщил Глава государства.

Особое внимание в выступлении было уделено диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов.

«В настоящее время 80 % экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод», – сказал Президент.

Наряду с этим в выступлении были обозначены перспективы экспорта нефти по другим маршрутам.

«К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению Актау – Батуми, а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута. В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью увеличения в будущем», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в числе приоритетов взаимодействия были названы такие сферы, как климат и «зеленый переход».

«Мы внедряем принципы экономики замкнутого цикла. Доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5 %. К 2030 году этот показатель должен составить 15 %. Мы считаем, что в этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии Global Gateway и инициатив Team Europe по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о развитии цифровизации, Президент указал на широкие возможности сотрудничества.

«В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий. Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который стал важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне», – предложил Глава государства.

В завершение своей речи лидер Казахстана дал высокую оценку поддержки Европейским Союзом в продвижении внешнеполитических инициатив нашей страны и реализации масштабных демократических преобразований.

В ходе саммита также выступили Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

По итогам встречи ее участники приняли Совместное пресс-коммюнике.