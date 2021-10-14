Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференцсвязи. В ходе мероприятия выступили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, главы государств-наблюдателей при ЕАЭС Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава нашего государства отметил, что несмотря на заметные успехи в борьбе с пандемией, страны Евразийского экономического союза по-прежнему находятся в сложной ситуации. По его словам, сохраняются такие существенные риски, как появление новых штаммов коронавируса и недостаточный уровень вакцинации граждан.

– Казахстан наряду с Российской Федерацией сумел разработать собственную вакцину QazVac. Она активно применяется в Казахстане. Сейчас идет процесс ее регистрации во Всемирной организации здравоохранения. Считаю образцовым примером интеграционного сотрудничества в период пандемии проект по производству российской вакцины Спутник-V на заводе в городе Караганде. Думаю, что нам следует объединять усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что постепенно восстанавливается экономика государств Союза. По данным Евразийской экономической комиссии, за первое полугодие этого года рост ВВП стран ЕАЭС составил 4,5 %. Совокупный ВВП достиг почти 900 млрд долларов. Несмотря на это, внешние риски и факторы неопределенности все еще высоки. В этих условиях лидер Казахстана предложил акцентировать внимание на нескольких важных направлениях. Прежде всего, это вопрос продовольственной безопасности, который обрел глобальную актуальность.

– Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть более 700 млн человек, страдает от нехватки продовольствия. Конечно, ситуация в наших странах значительно лучше, но наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год. В качестве ответа Евразийской экономической комиссией совместно со странами Союза разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, минимизацию рисков возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в агропромышленном комплексе. Учитывая значимость данного документа, предлагаю утвердить его на заседании Совета в Алматы. Документ должен быть системным, ориентированным на практическое взаимодействие и получение конкретных социально-экономических результатов, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан традиционно уделяет особое внимание промышленной кооперации. Эта инициатива была сформулирована в качестве приоритета председательства Казахстана, и наша страна ее активно продвигает.

– Сторонами одобрен проект Плана мероприятий по реализации программного документа – Основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние 2 года реализовали ряд крупных промышленных проектов. В частности, завод по производству смазочных материалов совместно с «Лукойлом», два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с «КАМАЗом», завод по производству шин совместно с «Татнефтью» и ряд других проектов. Однако потенциал промышленного сотрудничества с другими странами Союза еще не раскрыт. Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства считает важным развивать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. По его мнению, сопряжение Евразийского экономического союза с инициативой «Пояса и пути» и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние Союза на мировые товарные потоки.

– Государствами Союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов. Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательные тарифно-ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее, призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что Комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких «горлышек» и предложить конкретные меры по их устранению, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, с учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным.

– Переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Монголии и Индонезии изучаются более двух лет. Думаю, Комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией, но постепенно выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить. Важно активно наращивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Теперь же нужно направить работу в практическое русло. Было бы интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением – Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что климатическая повестка ЕАЭС отражает приверженность государств-членов глобальным целям экологической безопасности и перехода на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития. Сегодня Казахстан начал активную работу по выполнению обязательств Парижского соглашения в области разработки долгосрочных стратегий с низким уровнем выбросов парниковых газов. Подготовлен проект Доктрины достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году. В этом направлении Президент предложил наладить обмен опытом и взаимодействие правительств для достижения целей «зеленой» повестки с учетом специфики и структуры экономик стран Евразийского экономического союза. В заключение Глава государства заверил участников мероприятия, что Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союза.

По итогам заседания Главы государств-членов ЕАЭС утвердили решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Были успешно выполнены мероприятия первого этапа, включающие в себя создание организационной и методической основы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Основным результатом второго этапа должна стать подготовка проекта международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.

Также одобрено Заявление глав государств по климатической повестке. Оно отражает приверженность членов Союза глобальным целям экологической безопасности и экономическому сотрудничеству в сферах АПК, промышленности, энергетики и транспорта.

На заседании принято решение о приведении в соответствие Перечня чувствительных товаров с новой редакцией Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, которая вступает в силу с 1 января 2022 года.

Главы государств достигли договоренности провести 10 декабря 2021 года в Алматы следующее заседание ВЕЭС, а также Первый Евразийский экономический форум «Экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений».

Перечень одобренных актов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета

