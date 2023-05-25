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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

    25 Мая 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В заседании в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.


    В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития Евразийского экономического союза.



    Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится сегодня, 25 мая.

    По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Политика ВЕЭС Токаев Касым-Жомарт
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