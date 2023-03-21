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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз

    21 Марта 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента «25-летие Независимости» и выступил с речью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил. Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана Наурыз
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