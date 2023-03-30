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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

    30 Марта 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении Глава государства отметил, что Правительство приостановило свои полномочия в связи с избранием нового состава Мажилиса Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Он также рассказал о проделанной Правительством работе и сообщил, что благодаря принятым оперативным мерам обеспечен рост экономики Казахстана на 3,2 %, социальные обязательства перед гражданами выполняются своевременно и в полном объеме.

    По словам Президента, это было достигнуто благодаря слаженному взаимодействию всех ветвей власти. Правительству и Парламенту предстоит мобилизовать совместные усилия в целях дальнейшего развития экономики и повышения благосостояния народа.

    Глава государства подчеркнул, что накануне на открытии сессии Парламента он поставил конкретные цели и обозначил приоритетные направления деятельности Правительства.

    Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу обеспечить стабильный экономический рост не менее 4 процентов в год.

    «Нам необходимо кардинально изменить модель экономического развития. Для этого важно системно осуществлять диверсификацию и укреплять рыночные принципы. Наша конечная цель – создание высокотехнологичной, полностью самодостаточной и конкурентоспособной экономики. Следует усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы», – сказал Президент.

    Глава государства назвал вторым важным вопросом сдерживание инфляции.

    «Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость», – отметил Глава государства.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития инфраструктуры, проведения эффективной территориальной политики, последовательного и системного повышения качества человеческого капитала, модернизации работы государственного аппарата.

    Президент сообщил, что после обсуждения кандидатуры Премьер-министра с руководителями фракций партии в Мажилисе в целом достигнуто общее мнение. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан Глава государства предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-министра.


    В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность депутатам Мажилиса за поддержку внесенной им кандидатуры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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