Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев принял спецпредставителя Президента Франции Изабель Дюмон

    6 Апреля 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента Франции Изабель Дюмон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Специальный представитель Президента Франции вручила Касым-Жомарту Токаеву послание французского лидера Эммануэля Макрона.

    Глава государства, поприветствовав Изабель Дюмон, выразил благодарность Президенту Эмманюэлю Макрону за его послание, отметив, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.


    В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    «Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с Президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более 2 часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене. Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. Мы ценим наше сотрудничество с Вашим государством, понимаем роль Вашей страны на международной арене, должным образом оцениваем экономический потенциал Франции. Ваша страна первой из членов Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве, это было в июне 2008 года. В этом году мы отметим пятнадцатилетие со дня заключения этого важного документа. Еще раз хочу отметить, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях», – заявил Глава нашего государства.

    Президент высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Эмманюэлю Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

    «Полагаю, что такой визит, безусловно, придаст серьезный импульс экономическому и политическому сотрудничеству. Между нами имеется очень много договоренностей, которые нуждаются в реализации. В Казахстане функционирует 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний. С нашей стороны будет оказывается всемерная поддержка деятельности французских компаний в нашей экономике», – подчеркнул Президент.


    В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном. Она сказала, что ее страна всецело поддерживает политические реформы в Казахстане. Спецпредставитель Президента Франции дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

    «Хочу Вам передать приветствие моего Президента. Знаю, что у него тоже остались в памяти очень хорошие воспоминания о Вашей встрече в Париже в конце ноября. Это очень важный момент для нас, и нам важно слышать от Вас, как Вы видите то, что происходит в регионе. Ваш визит действительно придал нашему сотрудничеству новый импульс. Мы хотели бы продолжить это сотрудничество на базе нашего стратегического партнерства, это для нас очень важно», – отметила Изабель Дюмон.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Франция Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поддержка науки, подарок Рыбакиной, апрельский «бескунак» – обзор недели
    Как реставрируют Нотр-Дам после пожара. Собор Парижской Богоматери намерены открыть в 2024 году
    Глава государства поздравил победителей и призеров ЧА по греко-римской, вольной и женской борьбе
    Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров