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    Касым-Жомарт Токаев принял Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт

    6 Июня 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Маргарету Седерфельт, Глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.


    В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

    Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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